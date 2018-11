Eigenaar lekkende olietanker aansprakelijk

Volgens de rechter heeft het Noorse bedrijf NCC Odfjell onvoldoende aangetoond dat de tanks helemaal leeg waren. Een tanker valt dan onder het Bunkerverdrag. Dat kent een beperkte aansprakelijkheid van 17 miljoen euro.

Het tankschip van het Noorse bedrijf Odfjell botste in juni tegen een steiger in de 3e Petroleumhaven. Er stroomde tweehonderd ton olie het water in. Vele honderden vogels, vooral zwanen, raakten daarmee besmeurd. Vele zwanen moesten na de botsing worden schoongemaakt.

Het Havenbedrijf in Rotterdam stelde Odfjell kort na het incident aansprakelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de aanvaring. Daarbij wordt zowel naar de oorzaak van de botsing als naar de maatregelen die daarna zijn genomen om de milieuschade te beperken gekeken.

