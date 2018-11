Gepensioneerde agent kan naar Nieuw-Zeeland

Voor de Zuid-Hollandse agent was een inzamelingsactie op touw gezet om hem te bedanken voor zijn inzet, bijna een halve eeuw lang. Eerder had de politieleiding, die aangaf geen uitzondering te kunnen maken zodat hij zijn vijftigjarig dienstverband kon meemaken, hem afgescheept met een stapeltje VVV-cadeaubonnen.

„We hebben gezamenlijk in juli van dit jaar 5500 euro opgehaald voor Leo”, vertelt Taco Hendriks, een van de initiatiefnemers van de actie. Hij koos ’Malieveld 2.0’, de beweging waarbij werd geprotesteerd tegen de CAO-onderhandelingen, als moment om het bedrag aan Stolk te overhandigen.

„Het doet Leo goed dat na een botte reactie van de eenheidsleiding en de minister zijn collega’s en oud-collega’s hebben laten zien dat de waardering van de werkvloer komt, en niet vanuit de beleidsbepalers”, zegt Hendriks.

Het is de bedoeling dat de gepensioneerde diender met het geld samen met zijn vrouw zijn broer in Nieuw-Zeeland bezoekt. „Geweldig, deze actie”, zegt Stolk er zelf over. „Ik ben dankbaar dat er zoveel mensen zijn geweest die dit mogelijk hebben gemaakt.”