’Ik moet er niet aan denken om de hele dag te moeten poetsen’

In de rubriek ‘Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Angela Weinans (31). Ze vertelt ons zowel over de financiële als huishoudelijke verdeling tussen haar en haar vriend Niek (3...