’ICT-projecten mislukken, burger betaalt’

Via het programma Tegenlicht is er aan het licht gekomen dat er 200 miljoen door de Raad van de Rechtspraak is uitgegeven aan ICT om onze rechtspraak te stroomlijnen, zegt Bert Osendarp.

Zes jaar lang werd er aan gewerkt om aangiften en procesvoering te vergemakkelijken via de digitale weg. Het is op een drama uitgelopen. Evenals er jaren werd gewerkt aan het ICT-programma van de politie en dit in een puinhoop eindigde.

Elk ICT-project van de overheid kost honderden miljoenen of zelfs miljarden zoals bij de politie, en is tot mislukken gedoemd. Maar niemand is verantwoordelijk. Al dat verspilde geld moet worden opgebracht door de burger.

Vandaar dat de belasting op onze eerste levensbehoefte, voedsel en drank, met vijftig procent verhoogd moest worden. Onze blunderende overheid moet toch ergens het geld vandaan halen!

Bert Osendarp