A12 bij Utrecht dicht na ongeluk

De ellende op de A12 kan nog tot na de avondspits gaan duren. Ⓒ ANWB/TomTom

UTRECHT - Rondom Utrecht is vrijdagmiddag sprake van extra verkeersdrukte. Dat komt door een ongeval op de A12 bij knooppunt Oudenrijn, waarbij onder meer twee vrachtwagens betrokken waren. De weg is dicht in de richting van Den Haag. Het verkeer staat stil vanaf Bunnik.