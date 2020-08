Raadslid Brunssum, ook actief als leraar, uit gemeenteraad na ophef om sexting

Ⓒ ANP/HH

BRUNSSUM - Raadslid in Brunssum Danny T. verlaat de gemeenteraad na ophef over sexting. Hij wordt verdacht als docent aan het Broekland College seksueel getinte berichten aan een minderjarige leerling te hebben gestuurd. Zijn partij, Progressief Akkoord (PAK), zette hem eerder zondag al uit de partij nadat bekend was geworden dat de school hem als leraar had geschorst.