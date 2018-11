Vis in Berkel bezwijkt door leidingbreuk

Alle vis heeft het moeilijk in de Berkel bij Lochem. Ook de karper Ⓒ archief Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld

DOETINCHEM - Een leidingbreuk in een persleiding bij zuivelbedrijf FrieslandCampina zorgt ervoor dat de vis in een deel van de rivier de Berkel in de Achterhoek massaal bezwijkt. In de directe omgeving van de breuk bij Lochem is vrijwel alle vis dood, aldus waterschap Rijn en IJssel.