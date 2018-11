Vrouw claimt miljoen na verkeerd standje op bed

Ze is naar eigen zeggen tijdens het liefdesspel gelanceerd door de slaapkamer omdat de constructie van het Super Kingsize bed niet zou deugen.

Na jarenlange rechtszaken heeft de rechter in hoger beroep bepaald dat de 46-jarige Claire Busby aan zichzelf te wijten heeft dat ze nu de rest van haar leven mogelijk in een rolstoel zal moeten doorbrengen.

Gehandicapt

Door een ongebruikelijk standje en dito beweging raakte ze in 2013 gehandicapt aldus de rechter die in zijn eindoordeel zei dat het boxspring bed wel deugde.

Claire vertelde tijdens de openbare zitting dat het fout was gegaan toen ze midden op het bed geknield zat en besloot haar benen onder zich vandaan te zwaaien om vervolgens met haar hoofd onderaan het matras terecht te komen.

Die acrobatische act werd haar fataal. „Het voelde alsof ik door een katapult werd afgeschoten”, zei ze tegen de rechter. Claire kwam uiteindelijk keihard met haar hoofd op de grond terecht. Volgens haar waren de twee boxsprings niet goed aan elkaar vastgezet.

Tragisch

Rechter Barry Cotter noemde het niet meer en niet minder dan een ’tragisch ongeluk’. Geen enkele fabrikant had kunnen voorspellen dat Claire en haar kersverse vriend John zo’n standje zouden aannemen, aldus de rechter. Volgens hem was het bed goed in elkaar gezet door de leverancier.

Ook de ex van Claire is gehoord in de slepende rechtszaak. Volgens hem is de vrouw, die naar zijn mening seksverslaafd is, ’geobsedeerd door geld’, zo vertelt hij The Sun. Hij twijfelde ook openlijk aan haar claim.