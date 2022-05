Nederlanders vroeg uit bed voor maansverduistering (en dit zagen ze)

De maansverduistering in Groningen. Ⓒ André Spaansen

GRONINGEN - In delen van Nederland was maandag in alle vroegte een totale maansverduistering te zien. In de Randstad en het zuiden van het land werd het zicht belemmerd door bewolking. Onder meer in Groningen was de verduistering wel goed te zien.