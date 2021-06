Woede om video van kind dat op vlag Israël spuugt: ’Opgevoed met haat’

Buitenland

Activist Belarus steekt zichzelf in de nek op eerste dag proces

Een politieke activist heeft zichzelf dinsdag in Belarus in de nek gestoken op de eerste dag van zijn proces. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Viasna, die vermoedt dat Stepan Latypov probeerde zichzelf van het leven te beroven nadat hij in gevangenschap onder druk was gezet.