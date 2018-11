’Toto overleeft hogere kansspelbelasting’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

DEN HAAG - De Toto blijft bestaan, ook als de kansspelbelasting op sportweddenschappen die in de winkel worden afgesloten, flink omhoog gaat. Daar is staatssecretaris Menno Snel (Financiën) van overtuigd, zei hij vrijdag tijdens een debat over het belastingplan van het kabinet.