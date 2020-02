’Je zag meteen corona-paniek bij de stewardessen’

Schiphol - Een vrouw met coronaverschijnselen veroorzaakte afgelopen nacht onrust in een vliegtuig van Hongkong naar Amsterdam. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij laten weten dat de vrouw – die van boord werd gehaald – ’fit to fly’ was. Daaruit kan worden geconcludeerd dat ze niet het coronavirus had. Medereiziger Laurens Schrijver is daarvan niet op de hoogte gesteld en neemt voorzorgsmaatregelen.