Uitslag stelling: Schande dat vest nodig is

Deze week werd bekend dat in Zuid-Limburg de ambulances worden uitgerust met dergelijke vesten om medewerkers te beschermen tegen messteken en kogels.

Ambulancediensten door heel het land krijgen bovendien het advies om kogelvrij materiaal in te kopen voor hun werknemers. „Een verstandige keuze, maar belachelijk dat het moet. Deze mensen hebben ervoor gekozen om anderen te helpen en dat wordt door dit soort schorem onmogelijk gemaakt.” Een ander: „Typisch Nederlands dit. Niet de terreur van de gekken aanpakken maar onschuldige hulpverleners opzadelen met dergelijke maatregelen.”

Toch zijn er ook stemmers die vesten overdreven vinden. Een van hen: „Er zijn toch nog nooit ambulancemedewerkers neergeschoten? Geef kinderen die naar school fietsen dan ook zo’n vest. Die lopen net zoveel risico.” Een andere respondent denkt dat het gevaar voor de hulpverleners ’m niet zozeer zit in het feit dat iemand met een pistool gaat lopen zwaaien, maar meer in mishandelen en uitschelden. „Die angst wordt zo wel een beetje aangepraat.”

De meesten denken dat de medewerkers inderdaad gevaar lopen tijdens hun werk te worden neergeschoten. Bijna allemaal geloven ze dat ambulancemedewerkers zich niet veilig voelen. Een opmerking: „Te gek voor woorden dat het moet, maar als ze zich onveilig voelen moeten ze wel de keuze hebben om daar iets aan te doen.”

Driekwart vindt het een teken van goed werkgeverschap om de ambulancewagens uit te rusten met het kogelwerende materiaal. Slechts een kwart is van mening dat de maatregel juist agressie oproept.

Bijna alle stemmers denken dat de agressie jegens ambulancemedewerkers groter is geworden. De meesten menen wel dat het probleem in bepaalde wijken groter is dan elders. „Het uniform werkt als een rode lap op een stier. Gecombineerd met alcohol en pillen wordt het een giftige cocktail. De softe straffen maken dit dan onverteerbaar.”

Velen vinden dat wie zich misdraagt in de nabijheid van ambulancepersoneel veel strenger gestraft moet worden. „Er zouden nieuwe wetten moeten komen, met veel strengere straffen. Daar zou minister Grapperhaus voor moeten zorgen.”

De meesten denken dat ambulancemedewerkers de afgelopen jaren ook banger zijn geworden. Sommigen noemen het aanbieden van de vesten echter een vorm van schijnveiligheid. „Het is aan de politie om ambulancepersoneel te beschermen, dat moet je niet overlaten aan een kogelwerend vest.” Anderen vinden de maatregel ’symptoombestrijding’. Iemand reageert: „Het grote probleem zit ‘m erin dat er geen respect is in de samenleving.”

Bijna iedereen vindt het verontrustend dat mensen op de ambulance kogelwerende vesten moeten gaan dragen. Het merendeel van de stemmers verwacht overigens niet dat de vesten de hele dag gedragen gaan worden omdat ze wel heel erg beperken in de bewegingsvrijheid. Een respondent reageert: „Werken met patiënten wordt zo zeer onpraktisch. Het is eerder een last dan een aanvulling”.