’We dachten dat het een aanslag was’

Barneveld - Het echtpaar Wilco en Daphne Bos is nog maar nauwelijks bekomen van de schrik, nadat ze donderdagavond het slachtoffer dachten te zijn van een aanslag. De bestuurder van de bestelbus, waarmee een enorme ravage werd aangericht in De Cotelaer in Barneveld, moet zwaar onder invloed zijn geweest. ,,Hij kwam tot tweemaal toe in volle vaart letterlijk op ons afrijden.”