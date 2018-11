Jihadist aangehouden op Schiphol

Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

ROTTERDAM - Een 23-jarige Syriëganger is op Schiphol aangehouden. Hij was ruim twee jaar geleden door zijn moeder als vermist opgegeven. De man is woensdag opgepakt en zit sowieso de komende twee weken vast, laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten. De Koninklijke Marechaussee arresteerde hem toen hij landde.