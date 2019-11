ROTTERDAM - Twintig jaar gevangenisstraf, tbs met dwangverpleging en een verbod om gedurende de maximale periode van vijf jaar in de zorg te werken. Dat is de straf die de 23-jarige ex-verzorger Rahiied A. volgens het Openbaar Ministerie moet krijgen voor 4 moorden en 7 pogingen om mensen te doden in verschillende zorginstellingen.