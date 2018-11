Activist Grauwe Eeuw achter geding intocht Sinterklaas

Van Zeijl bevestigt op Facebook dat hij bestuurslid is van die stichting, maar zegt dat hij die functie alleen maar heeft om anderen uit de wind te houden. „Degenen in het bestuur komen namelijk in de statuten te staan en wij zijn die witte woede al gewend”, schrijft hij. Ook mede-activisten Rogier Meijerink en Christa Soeters (beide van #Geen4meivoormij) zitten in het bestuur. „Dat de bekende personen bestuursleden zijn heeft niets te maken met wie erachter zit maar ALLES met de veiligheid van andere leden van onze stichting”, aldus Van Zeijl.

Het kort geding dient dinsdag voor de civiele rechter in Haarlem. De Grauwe Eeuw zegt er alles aan te doen om de intocht in Zaanstad te stoppen.