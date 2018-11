Kabinet wil verhuurders Airbnb zwaarder belasten

Op verzoek van het CDA onderzoekt staatssecretaris Snel (Financiën) of we iets van Italië kunnen leren op dit vlak. Dat Zuid-Europese land heft 21 procent op inkomsten uit dit soort verhuur. In Nederland kúnnen huisbezitters de huuropbrengst via Airbnb nog als inkomsten uit vermogen opgeven, maar het kabinet wil bekijken of het fiscaal meer behandeld moet worden als werk. Zeker als een woning regelmatig wordt verhuurd. „Het moet daarbij niet gaan om mensen die hun huis in ruil voor een paar honderd euro een weekje per jaar verhuren”, stelt Snel gerust.

Toto

Het is een van de vele punten uit het vrijdagse marathondebat over de belastingplannen van het kabinet. Daarin werd ook de angst van de Nederlandse Loterij besproken. Die organisatie zegt de Toto, het gokspel met voetbaluitslagen, niet meer in de winkels aan te kunnen bieden als een belastingverhoging echt doorgaat. De Toto in fysieke winkels zou dan verliesgevend worden. Dat kan gevolgen hebben voor de winkeliers die er nu nog een dikke boterham aan verdienen en voor de sport, die geld krijgt van de opbrengst.

Staatssecretaris Snel bezweert echter dat de Toto in de winkels zal blijven én houdt vast aan de hogere taks (29 procent op de inleg). Hij ziet ook dat het gokspel met de huidige bedrijfsvoering verliesgevend zal zijn bij een hogere belasting, maar denkt dat Toto nog een en ander kan veranderen in de organisatie om dat te voorkomen. Bovendien is de Staat, waar hij uiteraard een vertegenwoordiger van is, aandeelhouder van moederbedrijf Nederlandse Loterij en Snel zegt desnoods genoegen te nemen met minder winst en dus minder dividend. Daarnaast belooft hij het verlies dat de sportsector heeft door minder afdracht vanuit de Toto voor ‘100 procent’ te compenseren. “Absoluut: die Toto verdwijnt niet”, bezweert Snel. Onder meer de PvdA gaf aan niet direct te geloven in deze bewering, de aanbieder van het spelletje - nota bene een staatsdeelneming - stelt immers zwart op wit dat de Toto kopje onder zal gaan.

Volgens Snel wordt hij gedwongen door Brusselse regels om de taks te verhogen. Als belasting op fysiek gokken lager is dan het percentage op online gokken (29 procent) zou dat als ongeoorloofde staatssteun gezien worden.

Drinkwater

In het marathondebat van vrijdag werden meerdere fiscale zaken besproken. Zo gaf Snel aan dat hij niets doet met het pleidooi van de waterlobby die compensatie wil voor de btw-verhoging. Op ons goedkope drinkwater scheelt dat namelijk maar enkele centen per Nederlander, hield Snel het parlement voor.

Tevens wilde hij de angst wegnemen dat er veel gebruikte, Duitse dieselauto’s onze kant op komen omdat onze Oosterburen voordeeltjes krijgen als ze die inruilen. Volgens Snel is er ‘geen reden om aan te nemen dat deze auto’s massaal naar Nederland komen’. Al was het alleen maar omdat wij er hier relatief hoge BPM op heffen. Toch zegt hij de instroom van de wagens te zullen gaan ‘monitoren’.