Tabakslobby stap voor stap uitgerookt

Een tientje voor een pakje sigaretten? Wat? De reacties waren alom geschokt toen half oktober uitlekte dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) mikt op vergaande anti-rookmaatregelen. Naast exorbitante beprijzing wil hij dat er in de zorg, bij de overheid en de horeca straks helemaal niet meer wordt gerookt, ook niet in rookruimtes of op het eigen terrein. Zelfs de e-sigaret moet aan banden. Het roept de vraag op of de ooit zo machtige tabakslobby nog wel in het zadel zit.