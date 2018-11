Eppink Europees lijsttrekker voor FVD

Dat zegt Eppink in een interview dat zaterdag in De Telegraaf verschijnt. De in New York woonachtige columnist is met de voordracht door partijleider Thierry Baudet officieel nog geen lijsttrekker, het partijcongres moet nog instemmen met zijn benoeming.

Eppink werkte in Brussel eerder onder meer als VVD’er voor eurocommissaris Bolkestein en zat voor de Belgische partij Lijst Dedecker al eens in het Europarlement. Baudet denkt, net als Eppink zelf, dat de beoogde lijsttrekker met die ervaring een sterker ’nee’ kan organiseren in het Europarlement. Een ’blokkerende minderheid’, zoals Baudet dat noemt. Voor sommige voorstellen is er namelijk een tweederde meerderheid nodig in het Europarlement en Forum denkt dat er op die momenten kansen zijn om, ook via compromissen met linkse partijen, bepaalde EU-plannen te blokkeren.

„Ik ga daar niet zitten boe en bah te zeggen, maar op zoek naar coalities”, zegt Eppink daar zelf over. „Dat is wat de groep van mevrouw Le Pen, waar de PVV deel van uitmaakt, nu niet doet. Die zijn tegen en gaan weer naar huis. Maar je moet proberen met anderen te praten, ook met links, om meer parlementaire macht te organiseren”

„Het is een kandidaat die écht weet waar hij over praat”, zegt Baudet. „Je laat met deze keuze ook zien aan Nederland dat Forum een gedegen partij is die in staat is om goede mensen aan zich te binden.” Volgens Baudet kan Eppink, met zijn ervaring als publicist, ook als een soort ’embedded journalist’ via social media en de partijsite Nederlanders beter op de hoogte houden van wat er nou in Brussel gebeurt dan de huidige Europese politici.

Eppink zelf zegt dat hij niet alleen over Europa wilde schrijven, maar ook iets doen. Bovendien vond hij de ’generatie van Baudet en Kurz’ inspirerend omdat die het roer om zou willen gooien.