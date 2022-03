Door kickbokser Melvin Manhoef klemgereden inbraakverdachten weer op vrije voeten

Door Robert Jan van der Woud

Melvin Manhoef Ⓒ ANP/HH

LANDSMEER - De drie mannen die mogelijk van plan waren in te breken bij kickbokskampioen Melvin Manhoef in Landsmeer, zijn weer op vrije voeten. De politie maakte dat dinsdag bekend. Er is geen reden om ze langer achter slot en grendel te houden, zegt een woordvoerder.