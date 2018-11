Doetinchemse agenten smeren broodje voor kleintjes na aanrijding

Ⓒ Facebook politie

DOETINCHEM - Een agent als oppas, dat is weer eens iets anders dan het tienerbuurmeisje. Politie Doetinchem deelt een hartverwarmende actie op sociale media. Na een aanrijding waarbij oma betrokken was, werd moeders aanwezigheid op twee plekken gewenst. Omdat de vrouw zich niet kan opsplitsen, besloten agenten zich over de kleintjes te ontfermen.