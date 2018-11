We stellen wissel van banden massaal uit

„Als ze afbellen heb je geluk, want daar kun je op inspringen met je personele bezetting. Maar wij hebben te maken met veel klanten die gewoon niet komen. Dat is helemaal onbeschoft, want we hebben wel monteurs ingepland die nu zonder werk zitten”, zegt een woordvoerder van een garagebedrijf in Amsterdam-West.

„En straks als de eerste sneeuwvlokjes vallen staan ze ineens voor de deur en willen geholpen worden. Nou, dan zijn ze hier ook aan het verkeerde adres. Je moet het gewoon voor zijn en nu actie ondernemen voordat het weer echt omslaat”, aldus de zegsman. „Als het glad is ben je te laat, terwijl winterbanden ook bij nat weer het verschil kunnen maken.”

Op dit moment rijden er zo’n 8,1 miljoen personenauto’s, waarvan er 2,5 miljoen met een winterband rijden. Daarnaast rijdt nog zo’n kleine tien procent op de zogenoemde vierseizoenenband die niet gewisseld hoeven te worden”, zegt Edwin Brinksma van brancheorganisatie VACO.

„Overigens zijn de meeste bedrijven al weer drie weken aan de slag met het omwisselen. Dat veel mensen in de war raken door het weer kan ik begrijpen, maar het is niet slim. Want de temperatuur van het asfalt is ’s ochtends vroeg echt maar een paar graden boven het vriespunt en dat betekent dat je met winterbanden een veel kortere remweg hebt en dus veiliger rijdt”, meent Brinksma.

De VACO heeft berekend dat winterbanden bij de ideale temperaturen van 7 graden of minder een veel kortere (meters minder) remweg bieden. „Het credo ’hoe kouder hoe beter’ kan ook voor winterbanden uit de ijskast gehaald worden als het om remmen gaat. Als de temperatuur daalt, doet de remafstand dat ook. Op sneeuw sta je met meer profiel bij een snelheid van 50 km/u zelfs 28 meter eerder stil als je moet remmen.”

’Verschil tussen leven en dood’

„Goede banden onder elke weersomstandigheden kunnen het verschil tussen leven en dood betekenen”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. „Kun je nagaan wat er gebeurt als iemand 80 km/u rijdt en ineens moet remmen als het sneeuwt. Het is natuurlijk niet voor niets dat in landen als Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland het verplicht is op deze banden te rijden bij winterse omstandigheden.”

„Nee, op tijd wisselen is noodzakelijk. Altijd, want er zijn ook automobilisten die pas in juli hun zomerbanden er weer onder leggen. Ook dat is levensgevaarlijk en onverantwoord”, meent de VVN-zegman.