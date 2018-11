Rappen tegen de macht in Thailand

Straatartiest Headache Stencil maakte een tekening van de Rolex-generaal, vicepremier en minister van Defensie Prawit Wongsuwan. Ⓒ HEADACHE STENCIL

BANGKOK - Een nieuwe generatie rappers en straatkunstenaars in Thailand durft op te staan tegen de heersende junta. Twee weken na het verschijnen van hun video tegen het militaire bewind van Thailand staan de media dagelijks te dringen voor een interview met Rap Against Dictatorship. Ondanks eerdere dreigingen is de politie niet langs geweest. „Nog niet”, zegt Pratchayaa Surakamchonvot, bekend als Jacoboi.