Wijntje blijft te betalen

Ook worden frisdranken met minder suiker niet goedkoper. Dat melden bronnen die betrokken zijn bij het preventieakkoord aan De Telegraaf.

Staatssecretaris Blokhuis werkt met verschillende partijen aan akkoorden die drankgebruik, roken en overgewicht moeten indammen. Daarvan lekten eerder al conceptteksten uit. Hieruit bleek dat de CU-bewindsman wel oren had naar een forse prijsverhoging voor alcohol door de accijnzen te gaan indexeren. Daardoor zouden de prijzen van flessen drank in de winkel meegroeien met de inflatie. Door dat plan is inmiddels een streep gezet, weten betrokkenen.