Werkvloer vol drank en drugs

Honderden bedrijven in ons land huren bedrijfsrecherche of bewakingsdiensten in om te checken of op de werkvloer alcohol of drugs worden gebruikt. Hoewel blaas-, speeksel- en bloedtesten veelal niet mogen worden gebruikt, worden andere inventieve methoden ingezet om ’foute gebruikers’ op te sporen.