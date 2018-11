Vraagtekens bij wettigheid drugstests op werkvloer

VDL Nedcar kwam in het nieuws toen bij drugs- en alcoholtests dit jaar bij driehonderd werknemers bleek dat de helft onder invloed was. Zij hadden drugs gebruikt of meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed.

De regelmatige tests werden dit jaar ingevoerd na geruchten over drugshandel op de werkvloer. Speciale begeleiders hebben bij de in- en uitgang van de Nedcar-fabriek met drugshonden gecontroleerd. Als een hond aansloeg, dan werd de desbetreffende medewerker gevraagd wangslijm af te staan, dan wel een blaastest te doen. Werknemers die weigerden mee te werken, werden voor die dag naar huis gestuurd. „Het is heel tegenstrijdig”, zegt Wijers. „Aan de ene kant moet een werkgever zorgen voor een veilige werkplek. Wij zijn erg blij dat VDL Nedcar dat gedaan heeft. De fabriek kent veel bewegende onderdelen, waardoor het echt gevaarlijk kan zijn als personeel onder invloed op de werkvloer loopt. Aan de andere kant zit je toch met de privacy van werknemers.”

Wijers zegt volgende week bij VDL Nedcar om tafel te gaan om de zaak te bespreken. Verder wil de bondsbestuurder weten of de tests uitgevoerd mochten worden. Vorig jaar nog is energiebedrijf Uniper op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat drugstests onder het personeel in strijd waren met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

„Mocht dit ook hier het geval zijn, dan zullen wij pleiten voor schadeloosstelling voor de personeelsleden die naar huis gestuurd zijn”, zegt Wijers.

Voorzitter Jean Wouters van de Ondernemingsraad van VDL Nedcar wil niet reageren en verwijst voor een reactie naar VDL Nedcar. Volgens VDL Nedcar ’omarmen medewerkers de aanpak en is het beleid afgestemd met de medezeggenschapsraad’. VDL Nedcar hanteert een nultolerantiebeleid.

In Born zelf is de sfeer grimmig. De overvolle parkeerplaats van Nedcar stroomt gistermiddag langzaam leeg. Een grijze bebaarde man beent woest richting zijn auto. „De pers moet eens leren rekenen. Als je de helft van de driehonderd ondervraagde medewerkers neemt, kom je totaal niet in de buurt van de zevenduizend die hier werken. Er wordt nu net gedaan alsof iedereen hier alleen maar aan het zuipen en snuiven is. Belachelijk!”

Snuifje in de pauze

Ook een van de weinige vrouwelijke medewerkers vindt de commotie ’opgeblazen’. „Ik heb nog nooit bij collega’s gezien dat ze dronken of snoven onder werktijd. Bovendien hoor ik daar nooit wat over.” Een mannelijke collega beaamt dat. „En dat komt vooral door de strenge controle vanaf vorig jaar. Sindsdien zijn veel mensen eruit gegooid. Destijds hoorde ik weleens via via dat collega’s even een snuifje namen in de pauze. Maar nu valt dat allemaal mee.”

In Born worden de Mini en de BMW X1 gemaakt. BMW, eigenaar van beide merken, noemt de affaire ’een interne kwestie voor VDL’. Van de 7000 werknemers is ongeveer de helft op flexibele basis aan het werk.

„Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij”, stelt algemeen directeur Paul van Vuren van VDL Nedcar. „Wij betreuren de beeldvorming waarbij ons bedrijf wordt neergezet als een plek waar drank en drugs normaal zijn. Dat is uiteraard niet het geval. Met ons stringente beleid en de controles doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Veiligheid staat altijd voorop.”