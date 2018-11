Overwinteren in azc

Gelukszoekers uit veilige landen die hier asiel aanvragen, de groep die grotendeels verantwoordelijk is voor de overlast in en rond azc’s en voor kleine criminaliteit, zijn gemiddeld drie weken in procedure, blijkt uit de meest recente cijfers van de IND. Sindsdien is die ’wachttijd’ volgens Vluchtelingenwerk nog verder gestegen.

De hoofdoorzaak van de wachtlijsten is volgens Vluchtelingenwerk en voorzitter Julien Lusquere van de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) het tekort aan goede beslismedewerkers bij de IND. De afgelopen jaren zijn er in totaal 350 mensen ontslagen, nu moeten in allerijl weer nieuwe beslismedewerkers worden ingewerkt. Dat duurt gemiddeld een jaar, schreef het kabinet in 2016.

Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Harbers (Asiel) gaat het grootste deel van de afgewezen asielzoekers uit veilige landen in beroep bij de rechter.

Dat merkt Lusquere in de praktijk. „Over een kort geding in bijvoorbeeld een ontslagzaak wordt binnen een paar dagen een zitting gehouden, maar zo’n voorlopige voorziening aanvragen duurt in het vreemdelingenrecht al snel vijf maanden.”

’Eéndagstoets’

Een meerderheid van de Tweede Kamer is verbolgen over de lange asielprocedures en het gemak waarmee in beroep gaan wordt aangegrepen door asielzoekers uit veilige landen. Kamerleden van VVD, CDA, PVV en SP reageren kritisch. Dat staatssecretaris Harbers (Justitie) in moet grijpen, vinden zij duidelijk, maar over de manier waarop is onder Kamerleden nog onenigheid. VVD’er Azmani wil dat asielzoekers uit veilige landen in de toekomst met ’een ééndagstoets’ direct duidelijkheid krijgen. „En dat met een piketrechter dus dezelfde dag of de dag daarna een eventueel beroep wordt beoordeeld met een uitspraak.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg ziet dat onze asielprocedure aan mensen die niet naar Nederland komen voor veiligheid, te veel ruimte biedt om in beroep te gaan. „Er worden daarnaast nog procedures gestapeld. Deze cijfers tonen aan dat onderzocht moet worden hoe hieraan een einde kan worden gemaakt.” Op dit moment onderzoekt een commissie hoe dat precies komt. De CDA’er hoopt op een spoedige oplossing.

Volgens PVV’er Fritsma is het grootste probleem dat nu iedereen recht heeft op een asielprocedure en opvang. „Voor sommige asielzoekers geldt dat ze bijvoorbeeld in België het hele traject al hebben doorlopen en dan hier dus ook weer maanden in opvang kunnen zijn.”

Ook SP-Kamerlid Van Dijk pleit voor een andere aanpak. Hij wil dat asielzoekers voorlichting krijgen, zodat ze weten wanneer in beroep gaan weinig kans van slagen heeft. „Ook moeten er bij de IND meer mensen worden aangesteld om procedures te behandelen.”