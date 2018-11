Doden na hevige regenval in Jordanië

Vanwege de hevige regenval zijn duizenden bezoekers van de oude rotsstad Petra in Jordanië in veiligheid gebracht. Zo'n 3700 toeristen moesten de bekende archeologische site door de overstromingen verlaten, aldus de autoriteiten.

De rotsstad Petra, gelegen in het zuiden van het Arabische land, is een van de grootste attracties in het Midden-Oosten en sinds 1985 UNESCO-werelderfgoed. Beroemd zijn vooral de zeshonderd graven die in de rotswanden zijn uitgehouwen.