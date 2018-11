Mogelijkheden in te grijpen tegen asieltoeristen drastisch ingeperkt

Toen asieladvocaten een paar weken geleden op bezoek gingen bij de ministeriële adviescommissie vreemdelingenzaken om te bespreken wat de grootste knelpunten in de ’asielmachine’ op dit moment zijn, ontspon zich daar volgens hun voorman Julien Lesquere al snel een stevige discussie met de afvaardiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Inzet: is het de schuld van de advocaten dat zo veel afgewezen asielzoekers naar de rechter stappen, of juist van de slecht onderbouwde besluiten van de IND.