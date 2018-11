Blik op water bij Almen genoeg om te zien dat er iets erg mis is

De dode vissen worden uit de Berkel gehaald. Ⓒ APA

Almen - „De volksgezondheid komt weer eens op de tweede plaats”, verzucht een omwonende van een stuw bij Almen. In het water van rivier de Berkel drijven vele dode vissen. Oorzaak is een breuk in de persleiding bij de fabriek van FrieslandCampina in Lochem eerder deze week. Vissers en het waterschap proberen te redden wat er te redden valt.