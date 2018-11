Als de tijdgeest het nieuws kleurt

Afgelopen maandag presenteerden De Telegraaf-verslaggevers Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven hun boek ’Liggen Blijven’, over de beginjaren van de antiterreureenheid van de mariniers, die onder andere de treinkaping bij De Punt in 1977 met succes beëindigde. Het is een boeiend boek, dat ook de tijdgeest goed vangt. Zo ging premier Piet De Jong in 1970 samen met minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken hoogstpersoonlijk naar de Indonesische residentie in Wassenaar om te praten met Molukse gijzelnemers, toen die daarom vroegen. En bij een nog lopende gijzelingsactie van de Franse ambassadeur in Den Haag zat de postende politie na de reguliere dienst gewoon aan het bier.