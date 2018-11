Nog altijd sporen van linkse sympathieën in schoolboeken

Schoolboeken zijn niet eenzijdig, maar bij sommige onderwerpen rieken ze wel een beetje naar een bepaalde voorkeur... Ⓒ Aldo Allessie

Het is rechtse partijen in de Tweede Kamer al langer een doorn in het oog: linkse schoolboeken. Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet rept zelfs van linkse indoctrinatie. Tijd voor een blik in de hedendaagse schoolboeken om te zien of dat klopt.