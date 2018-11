’Cocaïnetest voor de Amsterdamse Zuidas’

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Amsterdam, hoofdofficier van justitie mr. Nicole Zandee, zegt zich zorgen te maken over maatschappelijke acceptatie van het snuiven van cocaïne en noemt expliciet de Zuidas. Het is volgens haar „aan de bedrijven bij wie dit probleem speelt om werknemers voor te lichten en eventueel met een urinetest te controleren op drugsgebruik.”

In een vraaggesprek met deze krant appelleert de zes maanden geleden aangetreden Zandee aan het verantwoordelijkheidsbesef bij bedrijven als het gaat om cokegebruik door werknemers.

Volgens Zandee spelen de bedrijven aan de Zuidas ook een maatschappelijke rol bij het terugdringen van drugsgebruik.