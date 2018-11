’Geweld zonder grenzen’

Nicole Zandee: „Vroeger klom je bij wijze van spreken op naar het plegen van high impact crimes. We zien nu een soort zij-instromers. Jongeren die we nog niet echt op de radar hadden, maar al meteen de zwaarste delicten plegen.” Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Drie jaar lang vocht Nicole Zandee (56) als hoofdaanklager in Brabant tegen drugsbendes en motorclubs. Sinds een half jaar is ze hoofdofficier van justitie in de hoofdstad en bindt ze de strijd aan met polderpenoze als Willem Holleeder, de Mocromaffia en de facilitators van de onderwereld. Een enerverende klus met al wel meteen een dieptepunt; de moord op een broer van een kroongetuige.