Dader Melbourne geïnspireerd door IS

„Er zijn banden met Islamitische Staat”, zei waarnemend commissaris Ian McCartney van de Australische federale politie. Volgens McCartney is er echter meer sprake van dat de dader geïnspireerd was door IS dan dat er direct contact is geweest.

Een van zijn slachtoffers was de eigenaar van een bekende Italiaanse koffiezaak in Melbourne, die onder meer werd bezocht door beroemdheden als Oscarwinnaar Russell Crowe. De acteur twitterde in het Italiaans over de omgebrachte Sisto Malaspina (74): „Sisto, il mio cuore si spezza”, oftewel „mijn hart breekt.” Crowe (o.a. Gladiator) laat verder weten dat hij sinds 1987 diens koffiehuis Pellegrini’s bezocht. „Nooit in Melbourne geweest zonder even bij hem langs te gaan.”

De politie heeft inmiddels de identiteit van de dader bekendgemaakt. Het gaat om 30-jarige Hassan Khalif Shire Ali. Het paspoort van de van oorsprong Somalische Shire Ali was in 2015 ongeldig verklaard, nadat uit onderzoek was gebleken dat hij op het punt stond om af te reizen naar Syrië. Hoewel de veiligheidsdiensten hadden geconstateerd dat hij geradicaliseerd was, oordeelden ze toen dat hij geen bedreiging vormde voor de nationale veiligheid.

De broer van de dader werd vorig jaar november opgepakt. De politie verdacht hem ervan dat hij plannen had om een aanslag in Melbourne te plegen tijdens de jaarwisseling. Hij zit vast in afwachting van een rechtszaak.

Islamitische Staat had eerder al de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag, waarbij naast de dader één persoon werd gedood en twee mensen gewond raakten.