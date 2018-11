’Helft Nederlanders voor nieuwe kerncentrales’

Dat schrijft het AD op basis van een onderzoek uitgevoerd door opiniepeiler Maurice de Hond.

Volgens de peiling is 46 procent van de ondervraagden voorstander van het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland en is 40 procent negatief. De resterende 14 procent had geen mening. 56 procent gelooft dat kerncentrales veilig zijn, 34 procent denkt van niet.

Het draagvlak voor het bouwen van nieuwe kerncentrales lijkt daarmee toegenomen. De Hond deed hier in 2006 ook onderzoek naar. Toen was 40 procent voorstander en 50 procent tegen.

De discussie over nieuwe kerncentrales barstte afgelopen week los na een pleidooi van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Het zou volgens hem de manier zijn om de klimaatdoelen te halen.

Van de mensen die vorig jaar VVD stemden, is 71 procent voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Van de CDA-stemmers is 59 procent positief. Van de D66-stemmers is dat 50 procent. Binnen het kabinet zijn D66 en ChristenUnie tegenstander van nieuwe centrales.

Onder de GroenLinks-achterban is nog 31 procent voorstander, onder PvdA-stemmers slechts 15 procent. De meeste stemmers van PVV (58 procent) en Forum voor Democratie (78) zijn positief over nieuwe kerncentrales.