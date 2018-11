’Het is vies, gevaarlijk, duur en niet nodig’

Peer de Rijk

Daar zijn ze weer; de kerncentrales. De VVD brengt het weer in. En doet daar heel stoer over. Dat is gek: er is in Nederland geen verbod op de bouw van een kerncentrale. Sterker nog, er is een keurige wet die dat kan faciliteren. Geregeld is wat je moet doen, waaraan je moet voldoen, waar het eventueel mag (De Eemshaven en de Maasvlakte).