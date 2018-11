’De oplossing voor het CO2-probleem’

Joris van Dorp

Het onderwerp kernenergie is volop terug in de discussie. En dat is goed nieuws, want kerncentrales stoten geen CO2 of luchtvervuiling uit, leveren altijd stroom en nemen weinig ruimte in beslag. Met kernenergie kunnen we de klimaatopwarming een halt toeroepen, maar ook los van de CO2-besparing is kernenergie voordelig.