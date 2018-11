Nieuwe blokkades aangekondigd tijdens intocht

De nieuwe blokkade moet er voor zorgen dat Kick Out Zwarte Piet – net als een jaar geleden in Friesland – niet in staat is te protesteren.

De Heldenaren zijn bang dat de activisten voor problemen zorgen te midden van vrolijke kinderen die de aankomst van de goedheiligman (volgende week zaterdag) willen bijwonen. Het burgercollectief, dat zich ’Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet’ noemt, belooft de betogers tegen te zullen houden. „Dat verdienen ze”, valt te lezen.

Welke personen er achter de actie schuilgaan is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze veel steun krijgen. Gisteren gaven al bijna 450 personen aan aanwezig te zijn of het initiatief te ondersteunen.

De beweging Kick Out Zwarte Piet gaat in achttien gemeenten protesteren tegen de in haar ogen racistische figuur Zwarte Piet. Naast Den Helder zijn er ook in Hoorn inwoners opgestaan tegen de komst van de actiegroep.

Liedjes

Een groepering die als naam ’Cultureel Erfgoed Hoorn’ draagt, heeft een oproep gedaan om volgende week zaterdag met zoveel mogelijk traditioneel geschminkte Zwarte Pieten de intocht bij te wonen. De lokale politieke partij De Realistische Partij (DRP) heeft het initiatief inmiddels aangemeld bij de gemeente Hoorn, zoals noodzakelijk is. „De bedoeling is om met zoveel mogelijk mensen te verzamelen om te gaan demonstreren terwijl we Sinterklaasliedjes zingen.”

Ook in Eindhoven, waar KOZP eveneens zijn stem laat horen, wordt de groep niet met open armen ontvangen. De zogeheten ’EHV-Hools’, waarbij veel leden van de harde kern van PSV zijn aangesloten, kondigt aan de demonstranten niet te tolereren.

Bekijk ook: Kort geding tegen intocht Sinterklaas