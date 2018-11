Roxeanne Hazes: 'Ik wil er goed uitzien als we weer gaan vrijen'

"Is het goed als de kleine meekomt?" vroeg Roxeannes manager vooraf. "Als hij lastig is, ga ik wel rondjes met hem lopen." Maar dat blijkt helemaal niet nodig. Fender zit verderop tevreden bij zijn vader op schoot en lacht zijn liefste lachje. Roxeanne kijkt er vertederd naar.

Is het één grote roze wolk?

"Nou, die liet wel even op zich wachten… De bevalling ging zo snel, dat ik echt een tijdje het gevoel had: 'Dit is niet mijn kind.' Ineens lag er een hele slanke baby op mijn borst, daar schrok ik van. Ik was 30 kilo aangekomen tijdens de zwangerschap, had een 'reus' verwacht. Het was zo onwerkelijk en overweldigend.

Fender huilde veel in het begin, daar werd ik onzeker van: wat doe ik verkeerd? Het ene moment was ik extreem gelukkig, het andere moment zat ik in mijn eentje buiten te janken. Blijkbaar heeft iedere moeder daar last van, maar ik had nog nooit van kraamtranen gehoord."

Is het goed gekomen?

"Na twee weken ging de knop ineens om: dit is leuk! Borstvoeding geven vond ik ook fantastisch, had ik van te voren nooit kunnen bedenken… Ik merk dat ik voor het moederschap ben gemaakt, vind het de leukste taak die er is. We hebben het ook echt getroffen met Fender. Hij heeft zo’n goed hartje, lacht naar alles en iedereen."

Vliegen de goedbedoelde adviezen je om de oren?

"Haha, ja. Veel ouders vinden het vervelend dat consultatiebureaus het altijd beter weten, maar ik vind het prettig om gestuurd te worden in bepaalde dingen. Of om op internetfora over darmkrampjes te lezen: 'O, dáár komt het huilen vandaan.'

Daarentegen vind ik de bemoeienissen van de moedermaffia op social media wél vervelend. Mijn kind gaat volgens sommigen altijd óf te warm óf te koud gekleed. Toen hij op een foto zijn tong uit zijn mond had, zou hij 'verborgen reflux' hebben…"

Begreep je de ophef over de foto van jou en je zoontje in bad?

"Ik was stomverbaasd dat mensen dat 'aanstootgevend' vonden. Waar kijk je dan naar? Er was geen tepel te zien, alleen een beetje decolleté. Mijn kind zat letterlijk voor mijn borsten. Voor het eerst met mijn zoon in bad, met heel veel schuim erbij. Heerlijk toch?

Dat vindt 99% van mijn volgens ook. Toch zitten er dan weer een paar tussen die het als iets seksueels zien. Dat zegt meer over hun brein dan het mijne. Als tegenreactie heb ik die borstvoedingsfoto geplaatst. Mijn bericht werd veel gedeeld, tof als vrouwen opkomen voor elkaar."

Lees nu ook op Vrouw.nl: 'Petra's man overleed aan een nierziekte: Zijn ziekte trok een zware wissel op ons'

Je bikinifoto’s leverden ook veel haatreacties op, hoe heb je dat ervaren?

"Een vrouw van zestigplus schreef: 'Je moet je schamen, dit soort lichamen verdienen een badpak.' Walgelijk! Ik had net een miskraam gehad, dacht: 'Dus hier gaat het om, als je maar een afgetraind lichaam hebt? Iedereen moet kunnen dragen wat ‘ie wil.' Dus heb ik gereageerd: 'Als jij naar slanke vrouwen wil kijken, ben je bij mij aan het verkeerde adres en kun je beter Victorica's Secret volgen.'"

Voel je je niet gekwetst door dit soort opmerkingen?

"Als het gaat over mijn lijf niet. Maar als iemand reageert onder een foto van Fender: 'Hij zal ongetwijfeld lief zijn, maar hij is niet de knapste', kan ik daar verdrietig van worden. Ik hoop maar dat het nog jaren duurt voordat mijn kind op Instagram gaat. Ik heb een brede rug, hij misschien niet."

Lees nu ook op Vrouw.nl: Simone heeft een misvormde baarmoeder: 'Daar ging onze kinderwens'

Vind je het belangrijk om weer in shape te komen?

"Ik hoef niet slank te zijn. Ben nog 15 kilo verwijderd van mijn oude gewicht, maar dat getal is niet meer belangrijk. Ik vind het vooral fijn om weer een beetje sexy te zijn voor mijn man. Wat de rest van Nederland vindt, kan me gestolen worden, maar als we weer gaan vrijen, wil ik er goed uitzien en niet elke keer mijn buik hoeven inhouden…"

Hoop je dat je zoontje het zoontje van je broer zal leren kennen?

"Ik ben gestopt met hopen. In het begin heb ik veel verdriet gehad om het feit dat ik geen contact meer heb met mijn broertje. Dat heb ik hem ook laten weten: 'Ik mis je'. Ik heb hem op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen in mijn leven.

Maar het houdt een keer op. Ik heb hem bewust niet meegedeeld dat ik was bevallen van Fender. De deur staat altijd voor hem open. Maar ik heb nu één doel en dat is mijn gezin en mijn publiek omarmen."

Lees nu ook op Vrouw.nl: Babette wilde haar kind om het leven brengen tijdens haar postnatale depressie

Het hele interview met Roxeanne lees je dit weekend in VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).