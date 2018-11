De gruwelen van de Grote Oorlog

Australische soldaten in een loopgraaf bij Ieper, uitgerust met gasmaskers die hen nog enigszins tegen gasaanvallen moesten beschermen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Eerste Wereldoorlog kwam precies 100 jaar geleden tot een eind, wat morgen op grote schaal wordt herdacht. Miljoenen mannen, jongens vaak nog, zaten in de loopgraven als ratten in de val en werden op gruwelijke wijze afgeslacht. Aan stukken gereten door granaten, door geweervuur of neergestoken met bajonet, maar ook door gifgas of gewoon van ellende. Want de ’Grote Oorlog’ was ook de eerste moderne oorlog, wat er vooral op neerkwam dat er op industriële schaal kon worden gemoord.