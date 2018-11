De blikken stem kraakt door de oortjes van de nerveus ogende mannen in strakke pakken. „Alfa Bravo Charlie. Opa on the move. Ik herhaal: opa on the move.” Geïrriteerd loopt ’opa’ door de zuilengang van zijn riante Spaanse onderkomen. Met in zijn kielzog de mannen in strakke pakken.