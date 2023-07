Puffen en zweten: zaterdag met 34 graden warmste dag van het jaar

Maar eerst is het zaterdag tropisch warm met temperaturen van 31 tot 34 graden. Daarbij schijnt de zon volop en is er nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Het is overal droog en het warmt snel op. Om 11.00 uur is het al 25 graden in het noorden en 28 in het zuiden en daarbij waait een zwakke, in het noorden veelal matige zuidoostenwind.

„Ook tijdens de middaguren schijnt de zon volop, maar vanuit het zuidwesten verschijnt er wel wat sluierbewolking. Aan het eind van de middag verschijnen er in het zuiden stapelwolken en heel lokaal kunnen deze uitgroeien tot een regen- of onweersbui”, aldus Weeronline. Op veruit de meeste plaatsen blijft het echter droog.

Verfrissende zeewind

De temperatuur loopt zaterdag rap verder op en de maxima komen uit op 31 graden in het noorden en westen en 32 tot 34 graden elders. De zuiden- tot zuidoostenwind neemt af naar zwak. Aan zee komt een verfrissende zeewind te staan en daar koelt het later op de middag wat af. In de middag is volgens Weeronline in het zuiden een lokale bui niet helemaal uitgesloten. ’s Avonds blijft het lang warm en het is dan ook een prima avond om lang buiten te zijn.

Code geel

Het KNMI waarschuwt zondag voor stevige onweersbuien in de middag en avond. Het weerinstituut geeft daarom zondag tussen 13.00 en 21.00 uur in het hele land code geel af.

De buien trekken aan het begin van de middag vanuit het zuidwesten het land binnen. Het kan ook hagelen en er zijn zware windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur mogelijk. Er kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor plaatselijk kans is op wateroverlast. „Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden”, aldus het KNMI.

De buien trekken noordoostwaarts over het land. In de loop van de zondagavond zijn de buien verdwenen, voorspelt het weerinstituut.