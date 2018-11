Nederlandse Noa (13) plaatst zich voor finale World Cup freerunnen in Zweden

In de leeftijdscategorie tot 16 jaar heeft ze zich tussen alle oudere meiden met de beste score geplaatst voor de finale die vanavond om 18.00 uur te zien zal zijn via de livestream van awc.nu.

Ze is one of the guys, omdat ze graag met jongens traint en er simpelweg nauwelijks meisjes zijn die doen wat Noa doet.

Als nationaal kampioene freerunnen 16+ vertegenwoordigt zij dit weekeinde ons land tijdens de World Cup in Zweden. „Daar droom ik al drie jaar van. En ik heb er nog één: om in 2024 op de Olympische Spelen te mogen uitkomen.”

Als vijfjarige leek Noa „het drukste kind van de wereld”. Ze deed aan surfen, maakte ondertussen in het zand radslagen en probeerde dat eens uit op één hand of zonder handen. „Mijn surfleraar maakte me attent op freerunnen en na één proefles wilde ik alleen nog maar dat.”