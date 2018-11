Zoon (23) verstopt 55 kilo aan mortierbommen in slaapkamer

De gevonden bommen. Ⓒ Nationale politie

MIERLO - De politie heeft na een tip in een woning in Mierlo (Noord-Brabant) 55 kilo aan zwaar, illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk, zogenoemde mortierbommen, lag opgeslagen in drie dozen op de slaapkamer van de 23-jarige zoon die nog thuis woonde. Het gaat om levensgevaarlijk vuurwerk van de zwaarste soort dat volgens de politie „heel veel ellende teweeg kan brengen”.