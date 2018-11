Organisatie crowdfundingsactie blokkeerfriezen verwijdert citaat WOII

Dat is een verkorte versie van een uitspraak uit een beroemde radiorede van de Britse premier Winston Churchill, die in 1940 de piloten prees die het Britse eiland verdedigden tegen een Duitse invasie.

’Smakeloos’ en ’overdreven’, reageerden critici op Twitter. ’Waar haal je het gore lef vandaan die tekst te gebruiken?’ ’Die tekst van Churchill ook... De blokkeerfriezen zijn alle schaamte voorbij.’ ’Net of het vergelijkbaar is met mannen die hun leven lieten voor onze vrijheid.’

Robin Prattenburg van de inzamelactie heeft de leus verwijderd, laat hij weten. „Ik zag hem op internet en had er niet bij stilgestaan waar die vandaan kwam.”

Jenny Douwes vindt het terecht dat een vergelijking tussen de A7-blokkade en de Battle of Britain ongepast is. „Het gaat niet om heldendom of zo.”