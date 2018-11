Pathé voor 19 miljoen euro opgelicht door nepmails

Een fraudeursbende meldde zich op 8 maart bij Meijer en Slutter via een nepmailadres als bestuurder van het Franse hoofdkantoor van Pathé. Uit die naam vroegen de fraudeurs verschillende malen om geld, zogenaamd om de aankoop van een bedrijf in Dubai te financieren. Het geld zou na de deal worden teruggestort.

De twee Nederlandse topmensen uitten naar elkaar hun twijfel over de gang van zaken, maar bleven wel geld overmaken, tot een totaal van 19,2 miljoen euro. Een deel van dat bedrag leenden ze bij het hoofdkantoor in Frankrijk. Daar begonnen alarmbellen te rinkelen. Op 28 maart bleek vervolgens dat de twee Nederlandse topmensen de dupe waren geworden van CEO-fraude (waarbij een oplichter zich voordoet als topbestuurder). Ze werden op non-actief gezet en in april ontslagen.

De rechter deed uitspraak in een zaak die Slutter had aangespannen aangaande zijn ontslag. Hem werd aangewreven dat hij verschillende waarschuwingssignalen had genegeerd. De rechter vond dat te sterk aangezet en vernietigde het ontslag uit april, maar laat het arbeidscontract wel per 1 december ontbinden. Tot die tijd ontvangt Slutter met terugwerkende kracht salaris.