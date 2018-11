Betogers Amsterdam eisen socialer Nederland

De mensen zijn het zat volgens Han Busker, voorzitter van het FNV, die de woede voelt toenemen. ,,Dit kabinet kiest niet voor de burgers, maar voor de grote bedrijven, die lekker achterover leunen.’’ Busker zou liever zien dat het geld voor de grote bedrijven geïnvesteerd wordt in het onderwijs, in veiligheid en maatregelen om armoede tegen te gaan. ,,Daarnaast zien we dat mensen nu al op de knieën de eindstreep moeten halen, de pensioenleeftijd mag dus niet verder omhoog!’’

Jacqueline van der Linden, die speciaal voor de demonstratie uit Hengelo is gekomen, ziet de werkdruk in het onderwijs toenemen en vindt het tijd voor actie. ,,De overheid zou meer moeten ondernemen om het onderwijs aantrekkelijker te maken en zo de werkdruk te verlagen.’’ Meintje Spijker, lerares op een basisschool in Utrecht is het daar mee eens. ,,We kampen met een groot tekort, het salaris trekt niet veel nieuwe mensen en ook het imago van het vak docent gaat achteruit.’’ Toch zijn zij niet speciaal gekomen om alleen voor het onderwijs te demonstreren. ,,We moeten het breder zien dan alleen het onderwijs, ook in andere sectoren neemt de werkdruk toe.’’

,,Duizenden mensen laten vandaag zien dat het anders moet’’, zegt Lilian Marijnissen. De partijleider van de SP is naar de Dam gekomen en vindt het protest naar meer smaken. ,,Van zorgpersoneel tot leerkrachten, iedereen loopt tegen problemen aan door dit kabinet. De belachelijke cadeautjes van de regering aan multinationals komen nu in een ander cadeaupapier alsnog naar ze toe. Dat moet stoppen.’’

Piet Kalkman, werkzaam in een Arnhems verzorgingstehuis, is er helemaal klaar mee. Volgens hem biedt Nederland te weinig perspectief voor jong en oud. ,,Ik sta hier niet omdat ik meer wil verdienen. Maar omdat de vaste lasten, boodschappen en belastingen duurder worden, gaan we er toch op achteruit. Dat kan toch niet?’’ Kalkman maakt zich het meest zorgen over de mensen die onderin de samenleving staan. ,,Zij worden met het jaar kwetsbaarder.’’

Kalkman raadt jonge mensen daarom aan om zich te blijven ontwikkelen. Om zo in de toekomst gemakkelijker te kunnen anticiperen. ,,En wat je ook doet, vertrouw vooral niet in het Nederlandse pensioenstelsel’’, zo klinkt het.

,,Als ze geld naar bedrijven sturen, zouden ze dat niet naar de multinationals, maar naar de kleine, Nederlandse ondernemers moeten sturen’’, vindt Sabine Jahnichen van de TU Delft. Die zich hard maakt voor meer technisch onderwijs en meer vaste banen. ,, Veel talent gaat verloren omdat studeren te duur wordt. Daarnaast krijgen veel jongeren een flexcontract, zonder enige bescherming en de kans om een bestaan op te bouwen.’’

Toch is dat nog maar de ene kant van het verhaal volgens Jahnichen, aan de andere kant staan de oudere werknemers. ,,Werkloze vijftigers kunnen bijna geen baan meer vinden omdat ze te duur zijn en krijgen op die manier te kampen met een pensioengat. De economie maakt dus letterlijk levens kapot.’’