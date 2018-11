Sinterklaasjournaal start met échte Zwarte Pieten

De knechten van de goedheiligman zijn immers zwart van het roet, en sommigen hebben nu eenmaal erg veel schoorstenen van de binnenkant gezien. Wel heeft omroep NTR, die de Sinterklaasprogrammering verzorgt, al eerder besloten om de roetveegpieten in jaarlijkse stappen minder zwart te maken.

Dat leidde voor de officiële intocht zelfs tot een heuse ’schmink-instructie’ - vrijwilligers die de NTR helpen met de grime, worden verzocht om niet iedere Piet van een dikke laag roet te voorzien.

Daar is niet iedereen over te spreken. Het Sintcomité Zaanstad, een van de grootste uit de regio die volgende week zaterdag de Sint officieel welkom heet, trok zich terug uit de organisatie uit ergernis over de roetveegpiet.

Roetveegpiet-beleid

Het Sinterklaasjournaal begon met het verminderen van het aantal echte Zwarte Pieten in 2014. In dat jaar werd de roetveeg geïntroduceerd en verschenen kleurpieten en zelfs een stroopwafelpiet. In 2016 kondigde de NTR officieel het roetveegpiet-beleid aan.

De omroep benadrukt dat ze geen plannen heeft om Zwarte Piet geheel de nek om te draaien. Het gaat erom „de maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen. Niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Wij zijn geen actieve deelnemer in de Pietendiscussie.”